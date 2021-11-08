سپاگيتي - منير المجيد

2021/11/08 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد السپاگيتي أكتبها بدلاً من السباكيتي، كي أقترب، قدر الإمكان، من اللفظ الصحيح.أقنعني صديقي منذر بالذهاب إلى زيوريخ في سويسرا، في العطلة الصيفية لعام ١-;-٩-;-٧-;-٤-;-.



«الذين يحملون بطاقة طلبة عالمية يجدون بسهولة عملاً.



عندي معلومات كثيرة من أصدقاء كانوا هناك في الصيف الماضي».



قال منذر، فاستدنت من وديعة (مالكة غرفتي في القصّاع) مبلغ خمسمائة ليرة، كانت كافية للبطاقة الطلّابيّة الرخيصة، ......





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