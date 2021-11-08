وزارة توجه بمنح مخصصات الخطورة لهذه الفئة

2021/11/08 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العدل سالار عبدالستار، الإثنين، بمنح مخصصات الخطورة ‏المهنية لكافة الموظفين القانونين في دائرتي ‏الاصلاح العراقية والأحداث.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2021)، أنه "وجه معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار ‏محمد بمنح مخصصات الخطورة المهنية بنسبة ‌30% من مقدار الراتب الاسمي للحاصلين على ‏الشهادة الجامعية الاولية في القانون ولكافة موظفي ‏دائرتي الاصلاح العراقية والأحداث، بحضور مدير ‏عام الدائرة الادارية والمالية هيثم محي ‏راضي ومدير مكتب الوزير زهراء ‏عباس حمودي".‏

وأكد الوزير خلال اللقاء، وفق البيان، أنه "يسعى دائما ‏لنيل كافة الموظفين لحقوقهم المشروعة ضمن ‏القوانين والاطر المعمول بها من اجل الارتقاء ‏بالعمل في كافة الدوائر العدلية".‏

وأضاف البيان، "من جانبه قدم موظفو الدائرتين شكرهم وتقديرهم ‏العالي للوزيرعلى جهوده الكبيرة التي يبذلها لهذه ‏الشريحة المهمة متمنين له التوفيق والنجاح دائما في ‏اداء مهام عمله".‏

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