2021/11/08 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبة جديدة من المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المُعدّل؛ لغرض استكمال إجراءات تعيينهم في ديوان الوقف الشيعي.وأرسلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأسماء..



تعيين وجبة جديدة من المفصولين السياسيين المركز الخبري الوطني.

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