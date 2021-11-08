شاهد..عُماني يتعلق بين جبلين وأسفله الفضاء الفارغ

2021/11/08 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشهد مهيب وخلاب، تجد المغامر العُماني، أحمد غواص، معلقًا فوق السحاب على مسار صنعه بنفسه في جبل سمحان، ولا يوجد أسفله سوى الفضاء الفارغ..شاهد!

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