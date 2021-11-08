سحب المدرعات من شوارع بغداد .. والاوضاع طبيعية في المنطقة الخضراء والعاصمة

2021/11/08 | 12:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصدر امني عن سحب مدرعات الجيش من شوارع بغداد بعد انتشارها يوم امس في المناطق المهمة من العاصمة ومحيط المنطقة الخضراء.

وقال المصدر ان الاوضاع في المنطقة الخضراء والعاصمة بغداد طبيعية مع زخم مروري لافت في اغلب مناطق العاصمة، مشيرا الى ان دخول المنطقة الخضراء يقتصر على حاملي الباجات الخاصة بالدخول مع التفتيش الدقيق للعجلات.

وكانت قوات الفرقة المدرعة التاسعة ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قد انتشرت في المناطق المهمة في بغداد لطمأنة المواطنين.

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