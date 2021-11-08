2021/11/08 | 12:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dJMeHKmOsKU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستة ملايين دينار تكلفة عملية تعيد الفتاة ليلى إلى الحياة الطبيعي | برنامج الرحمة والإنسانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستة ملايين دينار تكلفة عملية تعيد الفتاة ليلى إلى الحياة الطبيعي | برنامج الرحمة والإنسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).