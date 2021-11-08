بيان من الرشيد بشأن شراء سندات البناء

2021/11/08 | 12:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، استمرار فروعه باستقبال الزبائن الراغبين بشراء سندات بناء مقابل فوائد تدفع للزبون.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "قيمة السند (500) ألف خمسمائة ألف دينار مقابل فائدة (6٪؜) تحسب لكل سنتين وتدفع كل ستة اشهر وسند بقيمة (1000000) مليون دينار بفائدة (7٪؜) لمدة أربع سنوات وتدفع للزبون كل ستة أشهر ويحق للزبون شراء أكثر من سند".

وأضاف البيان أن "تاريخ التقديم ينتهي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021".

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