2021/11/08 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انقذت مفارز شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، فتاة من الانتحار لم تتجاوز العشرين سنة.وذكرت مفارز الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل إنقاذ فتاة عشرينية من الانتحار في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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