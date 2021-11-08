2021/11/08 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت معلومات صحافية الى ان اجتماعا

عقد بين ممثلي وزارات الداخلية في مجلس

التعاون الخليجي ضم جميع الدول الاعضاء

ما عدا سلطنة عمان اطلع فيه المجتمعون

على لوائح تم اعدادها تشمل جميع

اللبنانيين وعائلاتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيل اللبنانيين من الخليج خلال أيام؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترحيل اللبنانيين من الخليج خلال أيام؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).