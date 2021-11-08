وزير الداخلية يعفي قائد شرطة المثنى من منصبه

2021/11/08 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأثنين، أعفاء قائد شرطة المثنى وأحالته لدائرة المتابعة في بغداد.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "قرر اعفاء قائد شرطة المثنى اللواء عبد الرضا من منصبه وأحالته الى دائرة المتابعة في بغداد".

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