ناظم: عقد جلسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة قد يحتاجان الى بعض الوقت

2021/11/08 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الإثنين، أن عقد جلسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة قد يحتاجان إلى بعض الوقت، فيما أصدر توضيحا بشأن موازنة 2022.وقال ناظم، للوكالة الرسمية، إن "موقف الحكومة واضح في دعمها ورعايتها للإنتخابات حيث وفرت كل مستلزماتها إضافة إلى الدعم المادي واللوجستي وتكريس الموظفين لها".وأضاف، أن "عملية الانتخابات تمت، أما الأمور الأخرى وما بعد الانتخابات فلها مدد دستورية في التفاوض والطعون وتشكيل الحكومة وبدء أعمال البرلمان، وهذه العملية جارية وقد تحتاج الى بعض الوقت لتفاهمات بين القوى السياسية وهذا أمر طبيعي ومألوف بدءاً من الطعون الى التفاهمات السياسية ، وصولاً الى البرلمان وتشكيل الحكومة".وحول موازنة العام المقبل 2022، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: " صرحنا مراراً وتكراراً ان وزارة المالية عملت على الموازنة، لكن الظروف التي مرت من انتخابات وما بعدها ولا نعلم ما سيجري لاحقاً ، تجعلنا لا نستبق الأحداث ونقرر أموراً بصدد الموازنة"./انتهى9

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