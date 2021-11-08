نجل المرجع الحكيم يؤكد انتهاء مرحلة مرجعية والده الراحل

2021/11/08 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا / التقى محمد حسين الحكيم ، نجل المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم ، باعضاء مكتب المرجع الراحل .وذكر اعلام المكتب:" ان نجل المرجع الحكيم قدم وافر شكره وتقديره واعتزازه بما قدمه جميع العاملين في المكتب خلال فترة مرجعية والده ، مثمنا تلك الجهود التي بذلت سواء كانت شخصية ام جماعية ، معرباً عن امتنانه وتقديره لهم".وبين محمد حسين الحكيم :" ان الواجب والتكليف الشرعي يحتم على الجميع أن يعرف جيداً أن مرحلة المرجعية وعنوانها والتي كانت متمثلة بشخص المرجع قد انتهت بوفاته ، وان ما موجود الآن لا يمثل عنوان المرجعية بأي شكل أو اي صفة أو أي إمتداد لتلك الحقبة العظيمة".واضاف :" لابد أن يعرف الجميع أنهم بالأساس طلبة علم ، وعليهم تقع مسؤولية خدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام في أي مكان وزمان".ونبّه نجل المرجع الحكيم على ان هذا الشهر هو اخر شهر لتوزيع راتب طلبة الحوزة العلمية./انتهى

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