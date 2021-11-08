العراق.. مفوضية الانتخابات تنهي عمليات العد والفرز للطعون

2021/11/08 | 12:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لملاحق الطعون، فيما حددت آلية المصادقة على أسماء الفائزين وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الاثنين، إن "عمليات العد والفرز لملاحق الطعون والتحقق انتهت أمس الأحد"، مبينة أن "الطعون سترفع للهيئة القضائية للنظر بها، وربما تعيد الهيئة جزءا من الطعون للاستفسار القانوني أو إجراء عملية عد وفرز يدوي أخرى".

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كذلك، أشار البيان إلى أن "الموعد النهائي لعرض النتائج النهائية لا يخضع لموعد محدد وهو مستمر لغاية انتهاء الطعون".

خسارة مؤلمة لحلفاء إيران

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في 26 أكتوبر الفائت، إتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، مبينة أن مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها تم وفق السياقات القانونية.

كما، كان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حقق نجاحا لافتا في هذا الاستحقاق الانتخابي، حاصدا أكثر من 70 مقعدا، فيما سجل تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران، خسارة مؤلمة.

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في الأثناء، شككت تلك الفصائل والأحزاب العراقية المحسوبة على الحشد الشعبي، والتي تدور في فلك إيران، في نتائج الانتخابات.

ونفذ المئات من مناصريها اعتصامات قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على "ما قالوا إنه تزوير" للانتخابات التشريعية المبكرة.

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