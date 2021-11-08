الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد

2021/11/08 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد، نواف الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، حسبما أفاد مصدر حكومة لصحيفة "القبس".

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