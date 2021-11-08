2021/11/08 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الإثنين، أن عقد جلسة مجلس النواب وتشكيل الحكومة قد تحتاج إلى بعض الوقت، فيما أصدر توضيحا بشأن موازنة 2022.وقال ناظم، لوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح جديد من الحكومة حول موازنة 2022 المركز الخبري الوطني.

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