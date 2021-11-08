2021/11/08 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاثنين، اطلاق الوجبة (32) من القروض الميسرة الخاصة بالباحثين عن العمل والمسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة.وقال الركابي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تطلق وجبة جديدة من قروض دعم المشاريع الصغيرة المركز الخبري الوطني.

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