إنفوجراف.. 10 معلومات عن الرخصة الافتراضية للمستثمر الأجنبي غير المقيم بالإمارات

2021/11/08 | 13:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "الرخصة الافتراضية" التي تتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي من خارج دولة الإمارات.ويحصل المستثمر الأجنبي على الرخصة …

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