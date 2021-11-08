مقتل (ابو البراء) وتدمير ثلاث مضافات لداعش في صحراء الانبار

2021/11/08 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت وكالة الاستخبارات عن تدمير ثلاث مضافات وقتل أحد قادة داعش المدعو أبو براء في صحراء الانبار.وقالت الوكالة بيان انه بعملية نوعية دقيقة تمكن رجال وكالة الاستخبارات من مداهمة ثلاثة أوكار لعناصر داعش الإرهابي في وادي القذف وجلابات ضمن صحراء الرطبة في محافظة الانبار حيث تم محاصرة وتدمير ثلاث مضافات وقتل الارهابي ابو البراء احد قادة عصابات داعش.

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