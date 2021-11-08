مستشار الكاظمي: ملف التعويضات سيغلق قريباً وما تبقى 600 مليون دولار

2021/11/08 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان ما تبقى من تعويضات الكويت هو 600 مليون دولار، مبينا ان هذه التعويضات ستنتهي في الفصل الأول من العام 2022.

وقال صالح ان التعويضات يتم استقطاعها من النفط وبمقدار 3% من قيمة كل برميل مصدر من أصل 52.4 مليار دولار مفروضة على العراق، مضيفاً أن ملف التعويضات سيغلق قريبا، سيغلق اي إثر ومتعلقات من الفصل السابع التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل 30 عاما بسبب حرب الكويت.

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