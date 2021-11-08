مسؤولون امنيون: المسيرات التي هاجمت منزل الكاظمي كانت محملة بالسي فور

2021/11/08 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤولون أمنيون أن الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشابهة لنسخ هاجمت معسكرات أميركية سابقاً.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن مقدار المتفجرات التي كانت تحملها الطائرة الأخيرة لا يتجاوز 10 كيلوغرامات من مادة السي فور شديدة التفجير، متحدثة عن حصر التحقيقات في جهتين فقط، هما من يمتلكان تقنية الطائرات المسيّرة المفخخة.

بدأت لجنة تحقيق مشتركة من الجيش وجهازي المخابرات والأمن الوطني التحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء.

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