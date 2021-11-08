2021/11/08 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأثنين، أعفاء قائد شرطة محافظة المثنى من منصبه.وقال الوزير الغانمي في بيان مقتضب لمكتبه الاعلامي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تقرر اعفاء قائد شرطة المثنى اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعفاء قائد شرطة المثنى من منصبه المركز الخبري الوطني.

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