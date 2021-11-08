2021/11/08 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم الاثنين، إلى الصلاة من أجل سلامة رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي.ساكو وخلال ترؤسه القداس، في كنيسة القلب الأقدس، في حي الكرادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البطريرك الكلداني يدعو للصلاة من أجل سلامة الكاظمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البطريرك الكلداني يدعو للصلاة من أجل سلامة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البطريرك الكلداني يدعو للصلاة من أجل سلامة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).