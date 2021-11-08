اعفاء قائد شرطة المثنى من منصبه ومصدر يكشف ابرز المرشحين لخلفه

2021/11/08 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأثنين، أعفاء قائد شرطة محافظة المثنى اللواء عبد الرضا كاطع من منصبه.

وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان مقتصب ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر اعفاء قائد شرطة المثنى اللواء عبد الرضا كاطع من منصبه وأحالته الى دائرة المتابعة في بغداد".إلى ذلك، كشف مصدر أمني، عن أبرز المرشحين لتولي المنصب خلفا للقائد السابق".

وقال المصدر لـ السومرية نيوز: إن المرشحين للمنصب، هم ثلاثة احدهم لواء واثنين عمداء".وأضاف، إن "المنصب سيدار من قبل معاون القائد لحين تسمية البديل".

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