القبض على 18 مطلوباً وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد

2021/11/08 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على 18 مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين اثنين بالإرهاب، مع ضبط أسلحة غير مرخصة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز،انه "بهدف فرض هيبة الدولة وسلطة القانون والمحافظة على الامن المجتمعي تواصل قطعاتنا الأمنية انتشارها وتنفيذها لعمليات استباقية وواجبات بحث وتفتيش وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اذ تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة متمثلة بقوة من فوج مغاوير الفرقة الخامسة عشر العامل بإمرة لواء المشاة (42) ووفق جهد استخباري مميز من رصد تواجد لاحد العناصر الإرهابية ضمن قاطع مسؤوليتها في منطقة المعامل شرقي بغداد، وبكمين محكم نُصب له تم اعتقاله وفق المادة 4/1 إرهاب بمذكرة قبض صادرة من محكمة التحقيق المركزية".

واشار البيان الى، ان "قوة من الفوج الثاني اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب وذلك خلال نصب سيطرة مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة حي الشباب في جانب الكرخ، بالإضافة الى اعتقال اربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم فتاة بجرائم السرقة ومتهمين اثنين يستقلون عجلة سايبا ضبط بحوزتهم رمانتين يدويتين، من قبل قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد".

وتابع ، "كما واصلت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة في جانب الرصافة تمكنت خلالها من اعتقال أربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم قاتل وسارق ومزور".وأضاف، ان "تشكيلات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال (8) متهمين وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام بغداد وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة".ولفت البيان الى، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".

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