الاعرجي والفياض والعامري يؤكدون ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني

2021/11/08 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، و رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني.

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير التقى الفياض والعامري كلاً على انفراد "لبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والمجتمعي وسيادة القانون والاحتكام إلى منطق العقل والحكمة في التعاطي مع الأزمات"ز

وتم التأكيد، وفق البيان، على "ضرورة التعاون والتلاحم في مواجهة التحديات والخروج برؤية موحدة، قوامها الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة".

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