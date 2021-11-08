الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق

2021/11/08 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 1148 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1437 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 28 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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