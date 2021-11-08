مصر تعلن تحقيق

2021/11/08 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تحقيق "نجاح كبير" في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، عادة أن مصر نجحت في "معركة التنمية وفي الحرب ضد كورونا".

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