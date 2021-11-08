بعد اعتقادهم أنها تُتاجر بابنتها السمراء..أمريكية تتهم شركة طيران بالتنميط العنصري

2021/11/08 | 16:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتهم امرأة أمريكية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية شركة "خطوط ساوث ويست الجوية" بالتنميط العنصري، قائلة إنها اُتهمت بالاتجار بالبشر أثناء سفرها مع ابنتها ثنائية العرق.

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