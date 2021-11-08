وزير العمل يدعو إلى وضع سياسة حديثة لمعالجة مشكلة البطالة في العراق

2021/11/08 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاثنين، إلى وضع سياسة حديثة لتشغيل القوى العاملة لكون المشكلة الاساسية في العراق تتمثل بالبطالة نتيجة عدم وجود خطط واضحة لمعالجة هذه المشكلة.[…]

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