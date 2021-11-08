تشافي بعد تقديمه مدرباً: لا مكان للخسارة أو التعادل في برشلونة

2021/11/08 | 16:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدم برشلونة مدربه الجديد تشابي هرنانديز أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو اليوم الاثنين.ووقع أسطورة برشلونة البالغ عمره 41 عاما عقده الذي يمتد لعام 2024 في الملعب برفقة جوان لابورتا رئيس النادي.وقال لابورتا وقد غلبته المشاعر للمشجعين خلال حفل تقديم لاعب الوسط السابق الذي رافقته […]

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