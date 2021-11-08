2021/11/08 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة “رويترز” إن الهجوم بطائرة مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.

وأكد مسؤولان أمنيان ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة أن الهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل من التي تدعمها إيران.

وتعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال، باءت بالفشل، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“رويترز”: جماعة مسلحة تدعمها إيران نفذت الهجوم على الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“رويترز”: جماعة مسلحة تدعمها إيران نفذت الهجوم على الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).