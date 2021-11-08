برشلونة يقدم تشافي في أجواء حماسية (صور)

2021/11/08 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدم برشلونة مدربه الجديد، تشافي هرنانديز، أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب كامب نو، اليوم الاثنين.ووقع أسطورة برشلونة، البالغ عمره 41 عاما، عقده الذي يمتد لعام 2024، في الملعب […]

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