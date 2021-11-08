اليسار واليمين : تأملات في رؤى عراقية معاصرة. - مظهر محمد صالح

2021/11/08 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح اليسار واليمين : تأملات في رؤى عراقية معاصرة.د.



مظهر محمد صالحقادتني الصدفة الموضوعية بان اقرأ في غضون يوم واحد كتابات متقاربة لعملاقين فكريين عراقيين طرحا مسالة اليسار واليمين في نزعة حداثوية تحليلية تستحق الوقوف عندها وعبر تاريخ شائك افرزته كماليات عصر النهضة الاوروبية ونهاياته ،وتقدم الفكر السياسي الاوروبي وولوج الثورة الصناعية الاولى ودخولها مراحل نضجها السوسيولوجي وتقدم مؤسساته ......





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