الاكثرية صوتت /استمرار العمليات العسكرية في العراق وسوريا / المعارضة التركية تتوحد في التصويت ضد أردوغان - رشيد غويلب

2021/11/08 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب صوت نواب التحالف الحاكم في تركيا مساء 26 تشرين الأول الفائت لصالح طلب رئيس الجمهورية تمديد تفويض العمليات العسكرية، عبر الحدود في سوريا والعراق، لمدة عامين آخرين.



وبموجب هذا التمديد يتمتع الرئيس التركي أردوغان بصلاحية تقرير “حدود ومدى وحجم وتوقيت” حركة القوات المسلحة التركية، بحجة تهديد مزعوم للأمن القومي التركي مصدره الصراع الدائر في سوريا والعراق.



وفي المناقشة البرلمانية العامة، وصف عصمت يلماز، ......





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