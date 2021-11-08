زلزال 25 جويلية/ محنة الفعل السّياسيّ في تونس - الطايع الهراغي

2021/11/08 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "المثقف هو الشّخص الذي يتدخّل في ما لا يعنيه ويمتلك القدرة على الجهر بالحقيقة".



(جان بول سارتر/ 1905-1980 ) "إحدى مهامّ المثقّف هي بذل الجهد لتهشيم الآراء المقبولة والمقولات التّصغيريّة التي تحدّ كثيرا من الفكر الإنسانيّ والاتّصال الفكريّ".



( ادوارد سعيد/ 1935 -2003 ) "راحة ......





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