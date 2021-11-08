ماذا دار في لقاء الأعرجي مع الفياض والعامري؟

2021/11/08 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، تفاصيل ما دار بينه وبين رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري.

وقال المكتب في بيان اليوم، (8 تشرين الثاني 2021)، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، كلا على انفراد".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني والمجتمعي وسيادة القانون والاحتكام إلى منطق العقل والحكمة في التعاطي مع الأزمات وضرورة التعاون والتلاحم في مواجهة التحديات والخروج برؤية موحدة، قوامها الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة".

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