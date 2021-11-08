الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية لمحاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/08 | 17:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نتائج التحقيقات الأولية التي تم التوصل اليها بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن معلومات جديدة حول نوعية الصواريخ والطائرات وطريقة الاستهداف.

وقالت "روسيا اليوم"، (8 تشرين الثاني 2021)، انه بحسب المعلومات التي حصلت عليها، فإن خبراء كشف المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، وكذلك جهاز المخابرات الوطني، وجدوا أن الصواريخ والطائرات التي استهدفت الكاظمي، ذاتها التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأميركية.

وتشير المعلومات التي كشفتها مصادر عراقية، إلى أن الطائرات انطلقت من منطقة (الكريعات) شمالي بغداد، تحديدا من خلف المنطقة السياحية.

وأفاد أحد خبراء التحقيق، بان "التحليلات تشير إلى أن المهاجمين كانوا يعرفون أنهم لن يتمكنوا من استهداف الكاظمي داخل منزله، لذا شنوا هجومهم بثلاث طائرات".

وعن سبب شن الهجوم بثلاث طائرات، أوضح: "كانوا يريدون أن يستهدفوا المنزل بطائرة واحدة، ومن ثم إخراجه من المنزل لاغتياله، لكن خطتهم لم تنجح".

ولم تتوصل التحقيقات حتى الآن وفقا للخبير، إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم.

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