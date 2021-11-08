مسؤول بالجامعة العربية: كان من الممكن نزع فتيل أزمة لبنان مع السعودية باستقالة قرداحي

2021/11/08 | 17:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية نقلا عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، الاثنين، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لو تمت لكان يمكن لها أن تنزع فتيل الأزمة منذ البداية بين بيروت ودول خليج عدة.

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وزكي في بيروت لعقد اجتماعات مع الزعماء اللبنانيين بشأن الخلاف الذي أطلقت شرارته تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري في اليمن بقيادة السعودية.

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