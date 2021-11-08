سرب كامل من المقاتلة القوية.. المغرب يستعد لـ

2021/11/08 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار سعيه إلى تحديث قدرات قواته الجوية، يستعد المغرب لاستقبال واحدة من أقوى الطائرات المقاتلة في العالم، وهي طائرة "F-16 BLOCK 72"، التي طلبها عام ٢٠١٩، من خلال تحديث اثنتين من قواعده الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، بحسب موقع "ديفنسا" الإسباني.

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