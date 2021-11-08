2021/11/08 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يجتمع أساقفة وكهنة، اليوم الإثنين، في فرنسا لإقرار خطوات وجدول زمني لوضع إجراءات للحدّ من الجرائم الجنسية بحق الأطفال.يأتي ذلك بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جرائم جنسية في الكنيسة الفرنسية..



بانتظار قرارات حاسمة المركز الخبري الوطني.

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