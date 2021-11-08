وادي البضائع يملأ بالمهربات.. قصة اقتصادية أمنية في ديالى لإنهاء دور

2021/11/08 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، عن شلل ضرب اهم طرق التهريب في محافظة ديالى دفع بعض المهربين برمي بضاعهم في الوديان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجراءات الاستباقية للمنافذ الحدودية في تتبع ملف التهريب وادخال المواد الممنوعة في منفذ مندلي الحدودي شرق ديالى، اعطى نتائج ايجابية في الساعات 72 الماضية من خلال ضبط العديد من الشحنات التي كانت محملة بمواد مختلفة بعضها غذائي واتلافه وفق المحاضر الرسمية".

واضاف ان " التشديد الاخير تسبب فعليا في شلل اهم طرق تهريب البضائع في العراق في اشارة الى منفذ مندلي خاصة مع وجود قوى متنفذة باعتراف كل الجهات ذات العلاقة ومنها الحكومية"، لافتا الى ان "بعض المهربين عمدوا الى رمي بضائعهم الفاسدة في الوديان القريبة من منفذ مندلي بعد تشديد الإجراءات على الطرق الخارجية القريبة من المنفذ لتفادي الوقوع في قبضة القوات الامنية المختصة".

واشار المصدر الى ان "بقاء وتيرة التشديد والبحث والتعقب بهذه المعدلات ستؤدي الى نتائج مهمة في اطار منع ادخال المواد الممنوعة وانهاء دور المتنفذين والشبكات التي تتغذى على اي خلل يحصل خاصة وان التهريب يجري بإتقان شديد"، مبينا ان "التشديد الاخير كان بأوامر مباشرة من قبل الكاظمي بعد ورود تقارير تتحدث عن عودة الجهات المتنفذة للنشاط مرة اخرى في المنفذ".

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