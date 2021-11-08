الجامعة العربية: استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية

2021/11/08 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مسألة استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، "كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية".

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال زكي إن "اللقاء مع بري كان وديا وصريحا"، مشيرا إلى أن "الهدف من زيارة بيروت ليس طرح حل لأزمة لبنان مع الخليج والتعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون دقيقا".

وشدد زكي على أن "العلاقات العربية - العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة جورج قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة حريصة على العلاقات مع الخليج".

وأضاف: "انعقاد الجلسات الحكومية له مسار وهو معطل منذ فترة لأسباب معروفة ونسأل هل ستزول هذه الأسباب قريبا؟"، لافتا إلى أن "هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع والتركيز في مهمتي اليوم هو أزمة لبنان مع الخليج".

وقال: "سنقيم الموقف عقب العودة الى القاهرة وسنقرر حينها الخطوة القادمة في سبيل حل الأزمة الدبلوماسية والهدف من الزيارة لم يكن لإيجاد حل للأزمة فلكل دولة سيادتها بل لمحاولة تقريب وجهات النظر".

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