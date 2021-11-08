الصحة تحسم الجدل بشأن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا معاً

2021/11/08 | 17:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حسمت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، الجدل بشأن إمكانية تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا معاً.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي لوكالة الأنباء العراقية، إن “هناك إجراءات وقائية صحية تقوم بها وزارة الصحة من خلال شعب الرقابة الموجودة في أقسام الصحة العامة بكل وزارة”.وأضاف، أن “هذه الشعب تقوم بالمتابعة الدورية على المطاعم …

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