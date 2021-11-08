2021/11/08 | 17:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، القبض على احد المتهمين لقيامه بانتحال صفة ضابط في الأمن الوطني أوهم المواطنين بالتعيين.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة اجرام المنصور استخبر عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني أوهم المواطنين بالتعيين وإصدار أوامر …

ظهرت المقالة القبض على منتحل صفة ضابط في الأمن الوطني أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على منتحل صفة ضابط في الأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على منتحل صفة ضابط في الأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).