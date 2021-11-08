2021/11/08 | 17:49 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد وجه وزير العدل سالار عبد الستار محمد، بمنح مخصصات الخطورة المهنية بنسبة (30%) من مقدار الراتب الاسمي للحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية في القانون ولكافة موظفي دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث.
وقال الوزير، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه يسعى دائما لنيل كافة الموظفين لحقوقهم المشروعة ضمن القوانين والاطر المعمول …
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وقال الوزير، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه يسعى دائما لنيل كافة الموظفين لحقوقهم المشروعة ضمن القوانين والاطر المعمول …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تمنح مخصصات الخطورة المهنية للموظفين القانونيين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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