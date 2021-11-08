العدل تمنح مخصصات الخطورة ‏المهنية للموظفين القانونيين

2021/11/08 | 17:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه وزير العدل سالار عبد الستار ‏محمد، بمنح مخصصات الخطورة المهنية بنسبة ‏‏(30%) من مقدار الراتب الاسمي للحاصلين على ‏الشهادة الجامعية الاولية في القانون ولكافة موظفي ‏دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث.وقال الوزير، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه يسعى دائما ‏لنيل كافة الموظفين لحقوقهم المشروعة ضمن ‏القوانين والاطر المعمول …

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