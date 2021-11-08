حضور الحكيم لمجلس عزاء شهداء تظاهرات المنطقة الخضراء

2021/11/08 | 17:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حضر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ، برفقة الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابا الاء الولائي وقيادات من تحالف الفتح ، مجلس عزاء الشهداء الذين سقطوا في تظاهرات المعتصمين المحتجين رفضا لنتائج الانتخابات أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ./انتهى5

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