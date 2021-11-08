فيديو عجيب لن ترى مثيلا له..  جندي يفحط بدبابة

2021/11/08 | 17:49 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت مشاهد غريبة لجندي "يفحط" بمدرعة وسط العاصمة العراقية بغداد، جدلا واسعا بين العراقيين خلال الساعات الماضية.

وفيما انتشر الفيديو على مواقع التواصل، أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، أمراً بمعاقبة سائق المدرعة الذي خالف التوجيهات أمس الأحد.

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وأوضح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيق بحق السائق لمخالفته التوجيهات خلال الانتشار في شوارع العاصمة.

عقوبات عسكرية

كما شدد على أن "منتسبي الجيش يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري خلال تنفيذهم للواجبات"، مضيفا أن "وجود منتسب مخالف لا يمثل بقية أفراد الفرقة العسكرية الملتزمة"

إلى ذلك، أكد أن المخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات العسكرية دون سواه.

يذكر أن القوات الأمنية كانت انتشرت بشكل كثيف ليل أمس في بغداد بعد ساعات على محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وسط توترات سياسية حادة في البلاد.

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