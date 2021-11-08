الركابي يدعو وزير العمل يدعو إلى وضع سياسة حديثة لتشغيل القوى العاملة

2021/11/08 | 17:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاثنين، إلى وضع سياسة حديثة لتشغيل القوى العاملة لكون المشكلة الاساسية في العراق تتمثل بالبطالة نتيجة عدم وجود خطط واضحة لمعالجة هذه المشكلة.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، ان “الوزير ترأس (اجتماع اللجنة العليا لتخطيط القوى العاملة في العراق) المنعقد في العاصمة الاردنية عمان للمدة من 8 الى 11-11-2021 بحضور نائب المدير الاقليمي في منظمة العمل الدولية، طارق حق والمنسقة القطرية لمكتب المنظمة في العراق مها قطاع والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض، وممثلي الوزارات المعنية واتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي”.وقال الوزير بحسب البيان: إن “آلاف […]

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