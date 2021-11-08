دولة مجاورة للعراق تسجل المزيد من اصابات الفطر الاسود

2021/11/08 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الصحية السورية، اليوم

لاثنين، عن استقبال مشفى دمشق 17 حالة

مرضية مصابة بالفطر الأسود.

ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس قسم العناية

في الهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور

سامر عمر يحياوي، أن "طاق

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