حزب الله اللبناني يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لمعالجة الخلافات السياسية بالحكمة

2021/11/08 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان حزب الله اللبناني، اليوم

الاثنين، الهجوم على منزل رئيس مجلس

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما

دعا إلى معالجة الخلافات السياسية

بالحكمة والحوار.

وجاء في بيان للحزب، إنه "يدين بأشد

العبارات الهج

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